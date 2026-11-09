Amando Tiernamente

Historias Sagradas de Religiosas Lesbianas y Queer

Amando Tiernamente es una antología escrita por veintitrés religiosas—mujeres consagradas—que asumen su identidad sexual como lesbianas o queer. Al relatar sus historias de autodescubrimiento y aceptación, exploran cuestiones relacionadas con la vida consagrada y el enamoramiento, además de ofrecer consejos para aquellas mujeres lesbianas o queer que estén considerando la vida religiosa. La obra servirá de inspiración y estímulo para que los lectores reflexionen más profundamente sobre su propio camino psicosexual y espiritual.

Precios: Los ejemplares impresos están disponibles por $19,95. Los libros electrónicos cuestan $9,99. Las religiosas que han profesado votos pueden obtener un 50 % de descuento en los ejemplares impresos (véase el botón a continuación).

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“La Comunidad de la Misericordia valora—es más, aprecia profundamente—a cada una de sus integrantes. Con ese espíritu, expresamos nuestro agradecimiento a nuestras cuatro hermanas que han contribuido al volumen Amando Tiernamente: Historias Sagradas de Religiosas Lesbianas y Queer. Esperamos que sus relatos abran los corazones e iluminen las mentes respecto a lo sagrado y a la infinita diversidad de la creación de Dios. Valoramos este libro, que nos hace conscientes de las múltiples formas en que somos bendecidas y nos recuerda la necesidad de aprender a ser cada vez más inclusivas y acogedoras.”

-Equipo de Liderazgo del Instituto, Hermanas de la Misericordia de las Américas

Resources For and About Lesbian/Queer Women Religious

Out of Silence God Has Called Me: A Lesbian Religious Tells Her Story: A booklet by Sister Janet Rozzano, RSM. Click here to download a PDF.

Homosexuality in the Priesthood and Religious Life, ed. Jeannine Gramick (New York: Crossroad, 1989)

Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy by Judith Brown (New York: Oxford University Press, 1986)

Lesbian Nuns: Breaking Silence, ed. Rosemary Keefe Curb and Nancy Manahan (Naiad Press, 1985; updated edition by Spinsters Ink, 2013)