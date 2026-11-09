Amando Tiernamente
Historias Sagradas de Religiosas Lesbianas y Queer
Amando Tiernamente es una antología escrita por veintitrés religiosas—mujeres consagradas—que asumen su identidad sexual como lesbianas o queer. Al relatar sus historias de autodescubrimiento y aceptación, exploran cuestiones relacionadas con la vida consagrada y el enamoramiento, además de ofrecer consejos para aquellas mujeres lesbianas o queer que estén considerando la vida religiosa. La obra servirá de inspiración y estímulo para que los lectores reflexionen más profundamente sobre su propio camino psicosexual y espiritual.
Precios: Los ejemplares impresos están disponibles por $19,95. Los libros electrónicos cuestan $9,99. Las religiosas que han profesado votos pueden obtener un 50 % de descuento en los ejemplares impresos (véase el botón a continuación).
Resources For and About Lesbian/Queer Women Religious
Out of Silence God Has Called Me: A Lesbian Religious Tells Her Story: A booklet by Sister Janet Rozzano, RSM. Click here to download a PDF.
Homosexuality in the Priesthood and Religious Life, ed. Jeannine Gramick (New York: Crossroad, 1989)
Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy by Judith Brown (New York: Oxford University Press, 1986)
Lesbian Nuns: Breaking Silence, ed. Rosemary Keefe Curb and Nancy Manahan (Naiad Press, 1985; updated edition by Spinsters Ink, 2013)